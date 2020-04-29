Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki koronavirüs karantinası kaldırıldı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki koronavirüs karantinası kaldırıldı

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulaması bugün kaldırıldı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki koronavirüs karantinası kaldırıldı
29.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:57

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulaması bugün kaldırıldı.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır ilçesi olan 900 nüfuslu Kofçaz ilçesi, 1 kişide koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Nisan günü saat 16.00 itibarıyla karantinaya alındı. Kırklareli Valiliği, Kofçaz ilçesindeki karantinanın saat 16.00'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı. İl  Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığı belirten açıklamada şöyle denildi: "Kurulun 15.04.2020 tarih ve 2020/29 sayılı kararında ilimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Kofçaz'ın giriş-çıkışlarına izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16.00 itibariyle karantina altına alınmış olup, ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların ve gerekli tüm sağlık tedbirlerin azami derecede alınarak, 29.04 2020 tarih ve saat 16.00 itibariyle karantina kararının kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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