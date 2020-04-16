Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)KOFÇAZ GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDIKırklareli Valiliği'nin koranavirüsü tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3) KOFÇAZ GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDI Kırklareli Valiliği'nin koranavirüsü tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatıp, geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekiplerinin ise ilçeye giren ara yolları iş makineleri yardımı ile toprak setlerle kapattı. Kaynak: DHA