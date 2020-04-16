Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)KOFÇAZ GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDIKırklareli Valiliği'nin koranavirüsü tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

16.04.2020 01:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:07
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı (3)

KOFÇAZ GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Kırklareli Valiliği'nin koranavirüsü tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına almaya karar verdiği Kofçaz ilçesi bugün saat 16.00'da giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatıp, geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekiplerinin ise ilçeye giren ara yolları iş makineleri yardımı ile toprak setlerle kapattı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

Kaynak: DHA

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