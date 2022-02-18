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Kırklareli'nin gastronomisi ön plana çıkarılacak

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nin gastronomisi ön plana çıkarılacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Gastronomi Mutfağı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Gastronomi Mutfağı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük Yönetim Kurulu odasında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa çok sayıda proje yaptıklarını söyledi.

Projelerin kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şengörür, işbirlikleri ile hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin kalitesinin arttırıldığını belirtti.

Şengörür, "Kırklareli, eğitimde adını duyurmuş bir il. Bizim temel amacımız hep birlikte bunu daha iyi seviyelere getirmektir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ise öğrencilerin lehine olan, olacak her türlü çalışmanın içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şengörür ile Kalkan protokolü imzaladı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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