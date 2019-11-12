Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

12.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:00
Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi.

Belediye Başkanı , bir düğün salonunda gerçekleşen programa katılan misafirlerini kapıda karşıladı.

Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların onurlu, gururlu ve çok mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kesimoğlu, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Kesimoğlu, kurtuluş pastasını kesti.

Daha sonra Evrim Kaşıkçı, konser verdi.

Kaynak: AA
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