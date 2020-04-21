Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası (2) ÇIKIŞLAR KAPATILDIKırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar karantinaya aldığı Dolhan köyüne giriş ve çıkışlar saat 20.00'den itibaren yasaklandı.

ÇIKIŞLAR KAPATILDI Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar karantinaya aldığı Dolhan köyüne giriş ve çıkışlar saat 20.00'den itibaren yasaklandı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.

Kaynak: DHA