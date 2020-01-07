Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

KIRKLARELİ'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitimin verildiği okullar, bugün için 1 gün ara verildi.

07.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:48
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçesinde tüm okullar, ilçesinde ise taşımalı eğitimin verildiği okullar, bugün için 1 gün ara verildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinlidir" denildi.


Kaynak: DHA
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