Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

07.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:48

KIRKLARELİ'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitimin verildiği okullar, bugün için 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinlidir" denildi.

Kaynak: DHA