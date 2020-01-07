Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

07.01.2020 06:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:32

KIRKLARELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.

Kaynak: DHA