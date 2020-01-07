Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

KIRKLARELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

07.01.2020 06:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:32
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçesinde tüm okullar, ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

 Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada,  "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 Ocak 2020 Salı günü  Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.


Kaynak: DHA
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