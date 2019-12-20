Kırklareli'nen kısa kısa

20.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:02

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Türkiye'deki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları" konferansı düzenlendi.

Vize Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansa iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Elif Baştürk, Uğur Geren, iş yeri hekimi Dr. Ali Çalışkan, avukat Tayfun Akgün, TEKSEN İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Yusuf Tekel konuşmacı olarak katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konferansta iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatıldı.

Konferansın sonunda okulun müdür vekili Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tulum, konuşmacılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Etiketleme yönetmeliği

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli etiketleme yönetmeliği hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etiketleme yönetmeliğinin 26/01/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yönetmelikteki değişiklikler dolayısıyla personelin bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, yönetmelik gereği hazır paketli ürünlerde enerji bildirimi ile toplu tüketim yerlerinde gıdanın adı ve alerjen maddelerin bildirimi gibi zorunlu hale gelen konular anlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA