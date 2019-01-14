Kırklareli'ne "12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Avrupa Konseyi tarafından Kırklareli'nin "12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası"nı almaya hak kazandığını bildirdi.

Kesimoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirti.

Avrupa Konseyi'nin "12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası"nı almaya hak kazanan kentler arasında bu yıl Türkiye'den de Kırklareli'nin olduğunu ifade eden Kesimoğlu, paylaşımında şunlara yer verdi:

" Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ile Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, en önemlisi de katılımcı yerel yönetim anlayışı ile "12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası"nı almaya hak kazandı."

Kaynak: AA