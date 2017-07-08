Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimliğince yürütülen "Doktorumu Seviyorum" projesi çalışmaları sürüyor.



Proje kapsamında hastanenin çocuk bekleme salonlarına çocuk oyun grupları konuldu.



Çocuk oyun gruplarında keyifli vakit geçiren çocuklar, proje ile doktor korkusunu da yeniyor.











Sağlık çalışanları toplantısı



Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimliğince sağlık çalışanları toplantısı düzenlendi.



Başhekim Camalettin Atam başkanlığında, hastanenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, sağlık çalışanları görüş alış verişinde bulundu.



Atam, burada yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların önemine değinerek, ihtiyaç ve sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.



En kaliteli şekilde vatandaşlara hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Atam, kendilerine de destek olan herkese teşekkür etti.