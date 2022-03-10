Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor.

eğitim AA muhabirine Ürünlü köyünde meyve ağaçlarında budama eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimin 18 Mart'ta sona ereceğini ifade eden Aksoy, 20 kadının katıldığı eğitimler ile kırsal kesimde üretim ve kadın üretici sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kedi ve köpekler kayıt alına alınıyor

Pınarhisar ilçesinde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınma işlemleri sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması amacıyla deri altı mikroçip uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mikroçip ile hayvan hakkında tüm bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, 18 mart, Tarım, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title