Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Anne ve babaların sevinçlerine ortak olduklarını ifade eden Talay, en güzel günlerine bir anı oluşturduklarını kaydetti.

Projenin devam edeceğini aktaran Talay, dünyaya yeni gelen bebekler için sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

Marketlerde fiyat ve stok denetimi

Pınarhisar'da zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının incelendiği belirtildi.

Ekipler, marketlerde reyonda bulunmayan bazı ürünlere yönelik de depolarındaki stok durumunu kontrol ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız. Zabıta ekiplerimiz ile 'Hizmet Satımından Kaçınma Suçu' başlığı altında ilçemizdeki marketler ve marketlerin depolarına yönelik denetim gerçekleştirdik."

Kompozisyon ve şiir yarışması yapılacak

Pınarhisar Müftülüğünce kompozisyon ve şiir yarışması yapılacak.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilecek yarışmada kompozisyon dalında 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet', şiirde ise 'Çanakkale Ruhu' temaları ele alınacak.

Müftülükten yapılan açıklamada, yarışma başvurularının 11 Mart tarihinde sona ereceği bildirildi.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladıkları eserleri öğrenci belgeleriyle okul müdürlüklerine teslim etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verileceği kaydedildi.