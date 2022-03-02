KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Aydın Yığman ile hayırsever Sefer Toklucu'yu makamında kabul etti.

Vali Bilgin, hayırsever Toklucu tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapımına devam edilen Ulu Cami hakkında Yığman'dan bilgi aldı.

Toklucu'ya teşekkür eden Bilgin, "İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı büyük, küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet ediyorum. Allah hayırseverlerimizden razı olsun." dedi.

KTSO Başkanı Ilık, Yeşilay Haftası mesajı yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, insanların bağımlılıklara karşı korunmasının önemli olduğunu bildirdi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek olduğunu ifade eden Ilık, tüm kurum ve kuruluşların Yeşilay'ı desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Yeşilay'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Ilık, "Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarından dolayı Yeşilay'ımızın 102. kuruluş yıldönümünü ve bu yola gönül verenlerin Yeşilay Haftasını kutluyorum. Bu anlamlı ve zorlu yolda tüm Yeşilay çalışanlarına başarılar diliyor, ahirete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye kaydetti.

Metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Lüleburgaz ilçesinde güvenlik açısından tehlike oluşturulan binaların yıkımına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi Yılmaz Mahallesi Şen Sokak'ta metruk bir binanın yıkımı içi karar aldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri iş makinesiyle bölgeye gelerek yıkımı gerçekleştirdi.