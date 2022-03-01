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Kırklareli'nden kısa kısa

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Kemal Pektaş getirildi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Kemal Pektaş getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nden Pektaş'ın sorumlu olduğu belirtildi.

Pektaş'ın Lüleburgaz Belediyesi meclis üyesi olduğu bildirildi.

Anasınıfı öğrencileri plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı

Lüleburgaz ilçesinde anasınıfı öğrencileri topladıkları plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

8 Kasım Ortaokulu anasınıfı öğrencileri çevrenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla plastik kapak ve şişe toplama kampanyası başlattı.

Öğrenciler biriktirdikleri plastik kapak ve pet şişeleri okula getirerek Lüleburgaz Belediyesi'nin mobil atık toplama aracını okula çağırdı.

Okula gelen belediye ekipleri, öğrencilerin topladığı 50 kilogram plastik kapak ve yaklaşık 100 kilogram pet şişeyi teslim aldı.

Belediye ekipleri, öğrencilere teşekkür etti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Haberler

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