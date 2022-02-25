LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, TSE 9001-2015 kalite belgesi gözetim denetiminden başarı ile geçtiklerini bildirdi.

Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş Denetçisi Abdullah Türkmen tarafından odanın denetlendiğini söyledi.

Yapılan denetimde, yönetim süreçlerinden başlanarak, tüm birimlerin ve kurumsal alt yapının denetlendiği ifade eden Cebelli, mevcut uygulamaların yanı sıra üyelere sunulan hizmetin kalitesinin sürekli biçimde iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin de ele alındığı kaydetti.

Cebelli, denetim sonunda odanın ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesinin geçerliğinin devamına karar verildiği belirtti.

Afet gönüllülerinden doğa yürüyüşü

Trakya Afet Gönüllüleri ve Doğa Koruma Derneği üyeleri doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Dernek üyesi 75 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 9 kilometrelik orman yürüyüşünün ardından çeşitli yarışmalar yapıldı.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, yaptığı açıklamada, doğa olaylarının arttığı son günlerde birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyledi.

Daha güzel ve yaşanabilir bir doğa için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Dörtler, "Dernek adına daha aktif bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Ülkemizde yaşanması muhtemel doğa olayları eğitimlerimizi de doğada gerçekleştireceğiz." dedi.

Dörtler, etkinliklerde katılan herkese teşekkür etti.

33. Vergi Haftası

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Öznur Topuz, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Topuz ve beraberindeki daire çalışanları, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cebelli, Vergi Haftası'nı kutlayıp çalışmalarında başarı diledi.

Vergi Dairesi Müdürü Topuz da, Cebelli'ye çiçek takdim etti.