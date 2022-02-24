KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, 33. Vergi Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Durusoy ve beraberindeki Vergi Dairesi Müdürü Birol Güçkan, Muhasebe Müdürü Mustafa Sarıçiçek, Personel Müdürü Vekili İclal Aydın ve Gelir Müdürü Vekili Rıdvan Kovankaya ile birlikte Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Faruk Azabağoğlu'nu ziyaret etti.

Durusoy, ziyaretlerde verginin ülke gelirleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Durusoy, Türkiye'nin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının ödenen vergiler ile sağlanacağını kaydetti.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyasının 26-28 Şubat tarihlerinde Kongre Meydanında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşların kampanyaya destek olması istendi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yayla Mahallesi'ne 26 Şubat Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.