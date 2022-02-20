KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Fehmi Koç'un ailesini ziyaret etti.

Ailenin istek ve sıkıntılarını dinleyen Vali Bilgin, şehit ailelerinin vatana bırakılmış emanet olduğunu belirtti.

Bilgin, devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkes için adaletin çok önemli olduğunu belirtti.

Bilgin, yapılan iş ve işlemler ile adaletin her zaman tecelli ettiğini kaydetti.