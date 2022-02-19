LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Nüfus Müdürü Murat Baki'yi makamında kabul etti.

Baki, Dijital Arşiv Projesi'ne ilişkin Yüce'ye bilgi verdi.

Proje çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Baki, Kaymakam Yüce'ye "doğum belgesi"ni verdi.

Yüce, ziyaretten dolayı İlçe Nüfus Müdürü Baki'ye teşekkür etti.

LTB Başkanı Var, başarılı sporcularla bir araya geldi

Lüleburgaz Ticaret Borsası (LTB) Başkanı Kenan Var, okullar arası hentbol müsabakalarında il üçüncüsü olan Durak Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Var, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerle sohbet eden Var, daha sonra sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Ev yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Arka Sokak'ta bir apartmanın zemin katında Serdar Sever'e ait daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.