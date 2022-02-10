Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar Belediyesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, Belediye Başkanı İhsan Talay'dan belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Talay, ilçenin daha da kalkınması ve gelişmesi için projeler ürettiklerini belirtti.

Vatandaş odaklı hizmetlere çok önem verdiklerini ifade eden Talay, Pınarhisar'ı modern bir kent haline getirmek için tüm kurumlarla iş birliğinde çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam Erdoğan'dan veda ziyaretleri

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, veda ziyaretlerinde bulundu.

Erdoğan, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, kurum müdürlerine yaptıkları özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.

İlçedeki görev süresinin sona erdiğini ifade eden Erdoğan, Demirköy'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının kursuna katılacağını aktaran Erdoğan, ilçenin daha da gelişmesi ve kalkınması için mücadele eden kurum müdürlerine görevlerinde başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'ne 11 Şubat Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 14.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti saatlerinde vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Osman Bilgin, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Haberler

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