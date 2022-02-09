KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov'u ziyaret etti.

Ilık, ziyarette çalışmalarını Dimitrov'a anlattı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirten Ilık, bu anlamda Dimitrov'a yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dimitrov, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Öncü Öğretmenler Proje Hazırlıyor" eğitimleri başladı

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Öncü Öğretmenler Proje Hazırlıyor" eğitimleri başladı.

Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimlere 25 öğretmen katıldı.

Öğretmenlere uzmanlar tarafından Erasmus Plus eğitimleri veriliyor.

Kırklareli EMITT'e tanıtılacak

Kırklareli Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) tanıtılacak.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, EMITT fuarının büyük önem taşıdığını belirtti.

EMITT'in dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olduğunu ifade eden Ilık, bugün başlayan fuarda Kırklareli'ni en iyi şekilde tanıtacaklarını bildirdi.