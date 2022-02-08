KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit Göktan Özüpek'in ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Özüpek'in annesi Sevim Özüpek ile bir süre sohbet etti.

Özüpek'in istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Vali Bilgin, ardından şehit Özüpek'in eşyalarının bulunduğu odayı gezdi.

Vali Bilgin, öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bilgin, İstiklal Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.

İkinci dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Bilgin, İstiklal Ortaokulunun mevcut binasının yerine yeni ve modern son teknoloji ile donatılmış 32 derslikli bir okul binası yapılacağı ifade etti.

Bilgin, ardından öğrencilerle sohbet etti.

Vali Bilgin, kadın muhtarları ziyaret etti

Vali Osman Bilgin, kadın mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bilgin, İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Öztürk'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl genelinde 12 kadın mahalle muhtarlık binasına güvenlik kameraları taktırıldığını ifade eden Bilgin, muhtarların güvenliğinin en iyi şekilde sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.