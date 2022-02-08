Pınarhisar'da "Gel Gör Gezeğeni" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin sürdüğü belirtildi.

Çocukların ufkunu açabilecek, boş vakitlerini daha verimli geçirebileceği etkinliklere önem verildiği aktarılan açıklamada, gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesine de katkı sağlanmak için özen gösterildiği kaydedildi.

"Gel Gör Gezeğeni" tiyatro oyunu 13 Şubat Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Talay, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu kolektör hatları çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Talay, bu kapsamdan tüm belediye ekibinin canla başla çalıştığını kaydetti.

Altyapıda yaşanan sorunların biran önce giderilmesi için gece gündüz mesaide olduklarını belirten Talay, "Pınarhisar için aşla, şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Biran önce sorunların sona erdiği günlere ulaşmak için mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Tatarköy köyüne 9 Şubat Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 14.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.