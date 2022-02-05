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Kırklareli'nden kısa kısa

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

SGK Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil, Türkiye Emekliler Derneği Lüleburgaz Şubesi'ni ziyaret etti.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - SGK Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil, Türkiye Emekliler Derneği Lüleburgaz Şubesi'ni ziyaret etti.

Özdil, Şube Başkanı Mehmet Kaplan ve dernek yöneticileri ile bir araya gelerek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Emeklilerin talepleri hakkında Özdil'e bilgi veren Kaplan, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Lüleburgaz fuarda tanıtılacak

Lüleburgaz, İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın 9-12 Şubat'ta düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, stantta ilçenin tanıtımına yönelik video içeriklerin yanı sıra çeşitli materyaller de bulunarak ziyaretçilere sunulacağı belirtildi.

Fuarın açılışında Lüleburgaz Belediyesi Kadın Davul Ritim Grubu da yer alacak.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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