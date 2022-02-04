VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa'da düzenlenen Basketbol Marmara Bölge Şampiyonasında grup birincisi olan sporcuları tebrik etti.

Türkiye yarı finallinde Kırklareli'ni temsil edecek sporculara başarılar dileğinde bulunan Bilgin, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı'na yeni yatırımlar yapılacak

Kırklareli Valiliği, Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı'na yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğa turizmindeki saklı cennetlerinden olan tabiat parkının kullanım alanının genişletileceği belirtildi.

Atıl olan bölgelerin turizme kazandırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulanan projeler ile kamelyalar, piknik üniteleri, büfe, restoran, açık spor tesisleri, otopark, çocuk oyun parkları yapılacak. Günübirlik kullanım sahası dışında, yürüyüş ve bisiklet yolları ile doğada konaklama imkanı sağlayacak çadır ve karavan kampı aktivitelerinin yapılabileceği bağımsız bölümler oluşturulacak."

Babaeski ve Vize Bilim Sanat merkezleri açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezlerin sayısının arttırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kırklareli ve Lüleburgaz Bilim Sanat merkezlerimizin yanı sıra Babaeski ile Vize Bilim Sanat merkezlerimizin kurulmasına onay verildi, hayırlı olsun." denildi.