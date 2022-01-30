HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce ikinci dönem hazırlık toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, kurumlar arası öğretmen görevlendirmeleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için okullardaki eksikliklerin giderilmesi ve eğitim öğretime hazır hale getirilmesi konuları görüşüldü.

Akdemir, konuşmasında, tüm eğitim kurumlarının ikinci döneme en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Salgın süreci dolayısıyla tüm okullarda tedbirlerin üst düzeyde uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Akdemir, eğitim öğretimin hayırla geçmesi temennisinde bulundu.

Talay'dan esnaf ziyareti

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, pazar esnafını ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Talay, konuşmasında, salgın sürecinde zor günlerden geçen esnafa destek olmaya devam ettiklerini, esnafın, ülkenin daha iyi bir düzeye ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti.