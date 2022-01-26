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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesince kurulması planlanan Balkan Evi'nde sergilenmek üzere bağış kabulünün başladığı bildirildi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince kurulması planlanan Balkan Evi'nde sergilenmek üzere bağış kabulünün başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Balkan Evi için göçmen kültürüne ait eski fotoğraf, vesika, evrak, kıyafet, araç ve gereçlerin toplandığı belirtildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyen vatandaşların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ne başvurmaları istendi.

Dilencilik yapan kişiye para cezası uygulandı

Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan kişiye para cezası uyguladı.

Yıldız Mahallesi İstanbul Caddesi'nde denetim yapan ekipler, R.K'nın bölgede dilencilik yaptığını tespit etti.

Ekipler, R.K'ya 277 lira ceza uyguladı.

Öte yandan R.K'nın üzerinde suçtan elde edildiği düşünülen 86,25 liraya el konuldu.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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