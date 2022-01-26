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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleşen toplantıda, alınan tedbirler görüşüldü.

Kış mevsiminin sorunsuz geçmesi için tedbirler alındığını ifade eden Bilgin, devletin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi ekipleri İstanbul'da kar temizleme çalışmalarına katıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri İstanbul'daki kar temizleme çalışmalarına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin yol açma çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Ekiplerin hayatın normale dönmesi için çalıştığı belirtilen açıklamada, "Birlik ve beraberlik içerisinde devletimiz tüm imkanları ile vatandaşımızın hizmetinde." denildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Osman Bilgin, Kırklareli, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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