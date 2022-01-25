Pınarhisar Belediyesi ile Hak-İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, Belediye Başkanı İhsan Talay ile sendika başkanı Aykut Aktemur ve kurum temsilcisi Cemal Sezen katıldı.

Talay, konuşmasında, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye işçilerinin özveri ve titizlikle görevini yerine getirdiğini ifade eden Talay, vatandaşlara hizmet götürmede işçilerin önemli rol oynadığını kaydetti.

Talay, "İşçilerimize, ilçemize hizmet yolundaki çalışmalarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmesi işçilerimize, yetkili sendika Hak-İş'e ve belediyemize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Altyapı çalışması

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, Avren yolu mevkisinde yağmursuyu tahliye hatlarını yeniliyor.

Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede önceki senelerde hava muhalefetleri dolayısıyla sel ve taşkınların büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Taşkınların önüne geçebilmek amacıyla yağmur suyu hatlarını yenilediklerini ifade eden Talay, daha büyük kolektör beton boruları monte ettiklerini söyledi.

İlk iki etaplık çalışmanın tamamlandığını aktaran Talay, "Kısa süre içerisinde üçüncü etabı başlayacak yağmur suyu hattımızı 600'lük borular ile yenileyerek başlıyoruz. Böylece ilçemizde yağmur sularından oluşan sel ve baskınların önüne geçeceğiz." dedi.