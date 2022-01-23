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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde "Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı İstişare Toplantısı" yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı İstişare Toplantısı" yapıldı.

Toplantı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in katılımcılara bilgi vermesi ile başlayan toplantıda, yeni bir revizyon oluşturulması için görüşüldü.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'u makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, de Leon ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, Filipinler ile dostluk ve ticari ilişkilerin artması için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Ergene Havzası, Mahmut Şahin, Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Haber

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