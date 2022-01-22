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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin ilk olarak Bircan ile bir araya gelerek Basın İlan Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Talay'ı kabul eden Bilgin, belediye çalışmaları hakkında görüştü.

Su ürünleri satış işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri satış işletmeleri denetlendi.

Ekipler işletmelerde balıklarda yasal avlanabilir asgari boy ölçümleri ve avlanılması yasak türleri kontrol etti.

Avlanılması yasak türler hakkında bilgi veren ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Basın İlan Kurumu, Osman Bilgin, İhsan Talay, Kırklareli, Güncel, Haber

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