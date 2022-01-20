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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devam eden çalışmaları inceledi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, OSB'yi gezerek yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

OSB içerisinde meslek yüksek okulu, meslek lisesi, 5 yıldızlı otel, restoran, tır parkı ve sosyal donatı alanları inşa edileceğini belirten Bilgin, OSB'nin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Vali Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, şehit polis memuru Muzaffer Paleciç ailesini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Bilgin, şehitleri unutturmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Osman Bilgin, Kırklareli, Şehit, OSB, Güncel, Haber

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