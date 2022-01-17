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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar'da okul kantinleri denetlendi.

Pınarhisar'da okul kantinleri denetlendi.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerindeki ürünleri inceledi.

Ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihlerini, fatura ile satış fiyatlarını ve gıda üretim alanlarında hijyen koşullarını kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının sağlandığı, denetimlerin aralıklarla süreceği bildirildi.

Elektrik kesintisi

Pehlivanköy'de 3 mahalle ve 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Ergene, Kazımdirik ve Kurtuluş mahalleleri ile ilçeye bağlı Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilova, Kuştepe, Akarca köylerine 19 Ocak çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almalarının istendiği yer alıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Haber

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