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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başvuruları başladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başvuruları başladı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında yapılacak tarımsal yatırımlara 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacağını belirtti.

Kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin başvuruda bulunabileceğini bildiren Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırsal alanda uygulayacağı tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Proje başvuruları 14 Ocak tarihinde başladı ve 28 Şubat tarihinde sona erecek."

Elektrik kesintisi

Pehlivanköy ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kazımdirik mahallesine 17 Ocak pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Kırklareli'nde Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başvuruları başladı.

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