ÖZALP, VAN (AA) - Pınarhisar ilçesinde köy yolu bakım ve onarımları yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslambeyli köyünden ilçeye ulaşımın sağlandığı yolu yeniledi.

Ekipler köy yolunu genişleterek, mıcır serimi, drenaj boru döşemesi ve şev açılmasını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy ile ilçe arasındaki yolun bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yolun bozuk olması nedeniyle ilçeye ve köye ulaşımda güçlük çektiğini ifade eden Talay, artık daha rahat bir yolda ulaşım sağlanacağını kaydetti.

Yolun 400 metrelik kısmında çalışmaların tamamlandığını aktaran Talay, yolun tamamını en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Temizlik çalışması

Demirköy ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cadde ve sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Belediye parkı yenilendi

Vize belediye parkında yenileme çalışması yapıldı.

Vize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye parkında oturma gruplarını yenileyerek, çevre düzenlemesi yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerini daha modern ortamlarda gerçekleştirmesi için belediye parkında yenileme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Çeşitli nedenlerle yıpranan ahşap oturma gruplarının yenileri ile değiştirildiğini ifade eden Özalp, parka yeni bir çehre kazandırarak daha modern bir görünüme kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Park ve yeşil alanlarda iyileştirmelerin devam edeceğini bildiren Özalp, "Vatandaşların oturup dinlenmek için kullandığı alanlar genişletildi. Halkımızdan gelen talepleri dikkate alarak çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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