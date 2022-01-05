KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İnşaat Sanatkarları Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası'nın genel kurul toplantısı yapılacak.

Oda üyesi Serhat Nazmi Oruç, bir restoranda düzenlediği toplantısında oda başkanlığına adaylığını açıkladı.

Oda seçimlerinin 8 Ocak tarihinde yapılacağını belirten Oruç, 10 yıldır kentte mesleğini özveri ve güven ile icra ettiğini kaydetti.

Başkanlık görevine hazır olduğunu ifade eden Oruç, "Çok titiz bir çalışma yapıp bu görevlerin ekip işi olduğunu ve ekip olarak çok çalışmamız gerektiğinin bilincinde olarak yönetimimizi oluşturduk. Amacımız mesleğimizde kendimizi ispatlamış gençler olarak gençliğimizin vermiş olduğu enerjiye ve düşüncelere istinaden odamıza faydalı olmak ve odamızın meslektaşlarımıza değerli üyelerimize faydalı olması adına bu yola çıkmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Yüce'den ziyaret

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce şehit ailelerini ziyaret etti.

Çiftlikköy köyündeki şehit Hasan Yeşilçimen'in babası Necati Yeşilçimen'i ve Ahmetbey beldesindeki şehit pilot üsteğmen Samet Demir'in babası Ali Demir'i ziyaret etti.

Şehit ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Yüce, bir süre sohbet ederek hediye verdi.

Kaymakam Yüce'ye Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticisi Birdeniz Şan'da eşlik etti.

SYDV mütevelli heyeti toplantısı

Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı mütevelli heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Salih Yüce başkanlığındaki toplantıya İlçe Müftüsü İsa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılında mütevelli heyeti üyeliği sona eren kişilere, Kaymakam Yüce tarafından teşekkür belgesi verildi.

Yüce, İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak atanan İlçe Müftüsü İsa Aktaş'a da yeni görev yerinde başarılar dileyerek ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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