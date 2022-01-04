TRABZON (AA) - Pınarhisar Belediyesince ücretsiz sinema etkinliği düzenlenecek.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin izleneceğini belirtti.

Etkinliğin ücretsiz olduğunu belirten Talay, herkesi sinema etkinliğine davet etti.

Etkinliğin çarşamba günü gerçekleştirileceğini ifade eden Talay, etkinliğe katılmak isteten vatandaşların Pınarhisar Belediyesine kayıt yaptırması çağrısında bulundu.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskitaşlı köyüne 6 Ocak Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet