Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, Pınarhisar'ın hak ettiği hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 40 milyon yatırım yaptıklarını ifade eden Talay, altyapı hatlarının tamamen yenilendiğini belirtti.

Yağmur suyu hattından su kolektör hatlarına kadar birçok alanda çalışmaların devam ettiğini anlatan Talay, "Yoğun yağışlar sonucu yaşanan taşkınlar sona erecek, sulardaki çamurlu akmalar son bulacak ve böylelikle daha modern ve çevreye saygılı bir İlçe yaratmış olacağız." dedi.

Kaymakam Erdoğan'dan hastane ziyareti

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Demirköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başhekim Cevahir Aydemir'den sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Erdoğan, hastane üniteleri ve poliklinikleri gezdi.

Tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmeleri için gerekli imkanlar sağlanıyor. Bu zor süreçte sağlık çalışanları da büyük özveriyle görevlerini ifa ediyorlar. Onlara da görevlerinde kolaylıklar." diliyorum.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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