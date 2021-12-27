KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Bilgin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4. doz aşısını oldu.

Aşılama çalışmalarının önemine değinen Bilgin, salgından korunmak için tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

Bilgin, aşı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni yıl kermesi açıldı

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Yeni Yıl Kermesi düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen kermesi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun kermeste, seramik ürünlerden giyime, el sanatlarından yiyecek hizmetlerine kadar yaklaşık 500 ürünün sergilendiğini ifade etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i makamında kabul etti.

Akdemir, ziyarette çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgi verdi.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdemir'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Kırklareli Tapu Müdürü Kadir Kara ile Kadastro İl Müdürü Ahmet Özden de yer aldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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