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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle il genelinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Bilgin, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

İl Değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2021 yılı yatırımları ile projelerinin değerlendirilmesi ve 2022 yılı yatırım, proje ve programları değerlendirildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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