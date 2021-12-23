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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, velilerin talepleri doğrultusunda okullardaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, velilerin talepleri doğrultusunda okullardaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Talay'ın yazılı açıklamasına göre, belediye ekiplerinin "Küçük Dokunuşlarla Büyük Umutlar" ve "Öğretmenim ile Başarıyorum" projeleri kapsamında okulların çevrelerinin düzenlenerek öğrencilerin kullanımındaki basket potaları, futbol kaleleri, demir korkuluk, spor aletlerinin yenilendiğini belirten Talay, ayrıca beden eğitimi dersleri için gerekli top, file gibi malzemelerin temin edildiği.

Talay, düşünen, gelişen ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için çalıştıklarını belirtti.

Elektrik kesintisi

Pınarhisar ilçesinde 4 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce ve Doğanca köylerine 24 Aralık Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları isteniyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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