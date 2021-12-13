Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyeye hizmet araçlarına bir traktör ile traktörde kullanılmak üzere römork ve ilaçlama tankı eklediklerini ifade eden Talay, teknolojik gelişmelere uygun kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Belediye araç filosuna bugüne kadar 19 yeni araç eklediklerini dile getiren Talay, vatandaş odaklı hizmetlerin arttığını kaydetti.

Mazgal ve ızgaralar temizlendi

Kırklareli Belediyesince yağmur suyu ızgara ve mazgalları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevsimsel koşullar nedeniyle yağışların son günlerde arttığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki ana arterler başta olmak üzere yağmur suyu ızgara ve mazgalların bakımlarını yaptığı aktarılan açıklamada, mazgal içlerinin de temizlendiği bildirildi.

Açıklamada, sel ve su baskınları yaşanmaması için ekiplerin mücadele ettiği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Paşayeri köyü ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 14 Aralık Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Paşayeri köyünde 09.00-17.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesintinin yapılacağı gün ve saatlerinde vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

 Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

Kadın ekspertiz işinin hem ustası hem de patronu

 Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title