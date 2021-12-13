KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyeye hizmet araçlarına bir traktör ile traktörde kullanılmak üzere römork ve ilaçlama tankı eklediklerini ifade eden Talay, teknolojik gelişmelere uygun kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Belediye araç filosuna bugüne kadar 19 yeni araç eklediklerini dile getiren Talay, vatandaş odaklı hizmetlerin arttığını kaydetti.

Mazgal ve ızgaralar temizlendi

Kırklareli Belediyesince yağmur suyu ızgara ve mazgalları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevsimsel koşullar nedeniyle yağışların son günlerde arttığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki ana arterler başta olmak üzere yağmur suyu ızgara ve mazgalların bakımlarını yaptığı aktarılan açıklamada, mazgal içlerinin de temizlendiği bildirildi.

Açıklamada, sel ve su baskınları yaşanmaması için ekiplerin mücadele ettiği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Paşayeri köyü ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 14 Aralık Salı günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Paşayeri köyünde 09.00-17.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için kesintinin yapılacağı gün ve saatlerinde vatandaşların da tedbir almaları istendi.