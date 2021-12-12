KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar çevre yolunun tamamının bu ay araç trafiğine açılacağını bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre yolunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Yol güzergahında çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, çizgi, tabela, trafik işaretleri ve bariyerlerin tamamlandığını ifade eden Talay, tüm eksiklerin tamamlanmasının ardından yolun araç trafiğine uygun haline geleceğini kaydetti.

Yolun açılmasıyla birlikte şehir içi araç trafiğinde çok büyük rahatlama olacağını ifade eden Talay, vatandaşların refahı için çalıştıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı, Yenitaşlı ve Turgutbey köylerine 13 Aralık Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Karakaş Mahallesi'nde 08.00-14.00, diğer köylerde ise 10.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendiği yer alıyor.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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