KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin makamında ziyaretçilerini kabul etti.

Vali Bilgin ilk olarak Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım ve İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir ile görüştü.

Muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilgin, muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarların önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Bilgin, her bir muhtarın mahallesine son derece hakim olması gerektiğini söyledi.

Vali Bilgin, muhtarların istek ve sorunlarını da dinleyerek, çalışmalarında başlarılar diledi.

Bilgin daha sonra AK Parti İl Başkanı Alper Çiler'i de makamında kabul etti.

Atıl arazi meyve bahçesi olacak

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait atıl durumdaki bir arazi meyve bahçesine dönüştürülüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Siteler Mahallesi Coşkun Sokak'ta belediye taşınmazları arasında bulunan arazideki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Gerenli, yaptığı açıklamada, kentte atıl durumda olan alanı vatandaşlara hizmet anlamında değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Belediye taşınmazları arasında bulunan 2 bin 500 metrekarelik araziyi meyve bahçesine dönüştürüldüğünü ifade eden Gerenli, belediye ekiplerinin bu kapsamda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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