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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler Halk Eğitim Merkezinde en iyi yemeği yapmak için çaba gösterdi.

Öğrenciler hazırladıkları yemekleri Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile akademik personelin beğenisine sundu.

Şengörür, öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra öğrendiklerini uygulama ve pratiğe yansıtmalarının mesleki gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

"Biz Bize Moral Gecesi " etkinliği düzenlendi

Kırklareli Evlad-ı Fatihan Kız Öğrenci Yurdunda "Biz Bize Moral Gecesi " etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler şiir, türkü ve şarkılar seslendirdi.

Müzik eşliğinde oynanan öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilere doğa eğitimi verildi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce okullarda doğa eğitimleri verildi.

Şube Müdürü Zafer Kamay, yaptığı yazılı açıklamada eğitimlerde biyolojik çeşitliliğin önemi, korunan alanlar ve kuş türleri gibi konularda bilgi verildiğini ifade etti.

Eğitimlerin tüm okullarda düzenlendiğini belirten Kamay bu tür eğitimler ile öğrencilerin bilinçlendiklerini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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