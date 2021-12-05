KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beldede geniş çaplı altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Altıntaş, kanalizasyon, içme suyu, yağmur hatlarının yenilendiğini belirtti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını anlatan Altıntaş, konuşmasına şöyle devam etti: "

Karşıyaka mahallemizde yeni inşa ettiğimiz kanalizasyon hatlarının yüzde 99'u tamamlandı ve arıtma tesisine bağlandı. Yine aynı mahallemizde, yeni içme suyu şebekesi yapımı yüzde 90'a yağmur suyu hatları yüzde 85'e ulaştı. Önümüzdeki günlerde su hatları test edilip abonelere bağlanacak, ardından hidrafor yapımı ve yağmur suyu mazgallarının yapımına başlanacak. Dere mahallemizin yeni kanalizasyon hatlarının da yüzde 40'a yakını, yeni içme suyu şebekelerinin de yüzde 30'a yakını inşa edilirken, Gündoğu mahallemizde de Evrensekiz yolu fabrikalar güzergahında kanalizasyon hatları ile içme suyu şebekeleri yapımına devam ediyoruz."

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ercan Özalp, istek ve sıkıntılarını dinleyerek ailelere hediye takdim etti.

Özalp, vatandaşların her alanda yanlarında olduklarını ifade ederek en mutlu günlerinde de yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Bebeklere sağlıklı, güzel bir yaşam temennisinde bulunan Özalp, projenin devam edeceğini kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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