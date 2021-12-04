Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, şehit Anıl Yalap'ın ailesi ile makamında bir süre görüştü.

Ardından Vali Bilgin, şehidin ailesine "81 İlimizden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanları" kitabını hediye etti.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Çetin Karakoç'u makamında kabul etti.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karakoç'tan federasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından, yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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