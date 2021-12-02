Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
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Kırklareli'nden kısa kısa

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kentte kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, yaptığı açıklamada, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığını kaydetti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile İstasyon Caddesi'nde kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Nerdeyiz Lüleburgaz Motosiklet Kardeşliği Derneği Başkanlığı'na seçilen Murat Akgül, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akgül'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akgül de dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tüm kamu kurumlarıyla işbirliği halinde olduklarını ifade eden Akgül, motosiklet kullanıcılarının her zaman yanında olduğu için Gerenli'ye teşekkür etti.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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