KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde arıcılar kış hazırlıkları hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda arıcılara sonbahar bakımı, kışlatma, arı zararlıları ve hastalıkları anlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli'nde arıcılık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Trakya arısının Istranca dağlarında koruma altında olduğunu belirten Aksoy, Trakya arısının diğer arı ırklarına göre 6 ila 9 gün daha fazla ömre sahip olduğunu ifade etti.

Arı ömrünün uzun olması arıcıların bal sezonunda kovan başına veriminin daha fazla olmasını sağladığını aktaran Aksoy, arıcıların yeni sezona daha da bilinçli girmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Aksoy, arıcıların bilgilendirilme faaliyetlerine devam edileceğini dile getirdi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi yürütülüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediyeler verdi.

Yeni doğan bebeklerin ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade eden Talay, ailelerin istek ve sıkıntılarını da dinlediklerini belirtti.

Ziyaretlerde ailelere hediye verildiğini aktaran Talay, "İlçemizin en küçük bireylerini ziyaret ederek kendilerine sağlıklı bir ömür, aileleri ile birlikte mutlu ve güzel bir gelecek diliyorum. Yeni doğan bebek ailelerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun." diye konuştu.???????

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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