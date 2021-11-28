KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, oda ve kooperatif başkanlarını makamında kabul etti.

Ziyarette Kırklareli Esnaf ve San. Birliği Oda Başkanı Ali Fuat Şeker, Damperli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler, Damperli Karayolu Yük Taşıma ve İşletme Kooperatif Başkanı Murat Tilev oda ve kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte tır parkı yapımının devam ettiğini aktaran Bilgin, en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pınarhisar ilçesinin Beylik, Camikebir, Dere, Orta, Akarlar, Işıklar, Yeni Cami mahalleleri, Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce ve Doğanca köyleri ile kent merkezinin Karacaibrahim mahallesine 29 Kasım Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Karacaibrahim Mahallesi'nde 09.00-13.00, diğer köy ve mahallelerde 01.00-06.00 saatlerinde uygulanacak.

SGK alacaklarına yönelik yapılandırmada ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek

Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Vekili Oğuz Özdil, sosyal güvenlik alacaklarına yönelik yapılandırmada ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu'nun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşların ilk taksit ödemelerini en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiğini belirten Özdil, borçların ikişer aylık dönemlerde, vatandaşların başvuruda tercih ettikleri şekilde 6,9,12 ve 18 taksitte ödenebileceğini aktardı.

Özdil, yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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