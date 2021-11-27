KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgazlı şair ve ozan Bektaş Yavuz'u makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şair ve ozanların çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Vali Bilgin, Yavuz ile bir süre sohbet etti.

Gençler çevre temizliğine dikkati çekti

Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kavaklı Meşe Korusu'nda temizlik çalışması yaptı.

Gençlik merkezinden yapılan açıklamada, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla, korudaki çöplerin temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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